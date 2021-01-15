Абуджа, , 09:26 — REGNUM В настоящее время правительство Нигерии работает над бюджетом для закупки вакцин от COVID-19. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра финансов Нигерии Зайнаб Ахмед.

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По ее словам, бюджет на вакцины будет окончательно определен в ближайшие две недели.

Ахмед добавила, что законодатели готовы принять дополнительный бюджет для закупки вакцин от COVID-19, если это потребуется.

Генеральный директор бюджетного управления Бен Акабуэзе заявил, что страна ожидает пожертвований на вакцины для 20% населения, а затем закупит еще больше для достижения коллективного иммунитета.

К настоящему времени в Нигерии подтвердили 105 478 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1405 случаев с летальным исходом.

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