Уфа, , 09:22 — REGNUM Родителей в Башкирии обвинили в жестоком обращении со своим сыном. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следователей, с сентября 2018 года по июль 2020 года в г. Благовещенске фигуранты уголовного дела ненадлежаще занимались воспитанием сына 2011 года рождения.

Следователи считают, что они постоянно причиняли ему физическую боль, оскорбляли его нецензурной бранью и распивали алкоголь в его присутствии, а летом прошлого года в присутствии соседей обвиняемые нанесли сыну телесные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Фигуранты уголовного дела признали свою вину. Материалы уголовного дела переданы мировому судье для рассмотрения по существу.

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