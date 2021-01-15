Краснодар, , 09:19 — REGNUM Новый снегопад — второй за последние несколько дней — обрушился на Краснодар вечером 14 января. Толщина снежного покрова превысила 16 см. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 22:30 14 января и всю ночь и утро 15 января городские службы ведут расчистку улиц столицы Кубани от снега. На дорогах города работает 80 единиц техники.

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«Выпадение осадков высокой интенсивности не прекращалось всю ночь, продолжается до сох пор и прогнозируется до полудня. Дорожная служба ведет расчистку улиц непрерывно. Противоледными реагентами были обработаны все проезжие части магистральных улиц и дорог 1-й очереди с маршрутами движения общественного транспорта. За ночь очищено более 5 400 000 кв. м, обработано более 2 700 000 кв. м», — рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

Власти города обращаются к водителям с просьбой воздержаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января на Краснодар после почти весеннего тепла обрушился мощный снегопад, в результате в аэропорту «Краснодар» было задержано несколько рейсов.