Париж, , 09:19 — REGNUM В игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint пройдёт временное событие-кроссовер с Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января сообщили в пресс-службе компании Ubisoft.

В рамках события Operation Amber Sky («Операция Янтарное Небо») геймеры должны будут остановить производство токсичного газа и отыскать противоядие. Сообщается, что на миссии вместо привычных союзников можно будет брать оперативников из Ranbow Six Siege.

Событие стартует уже 21 января 2021 года. Помимо этого, с 21 по 24 января 2021 года в игре пройдут «бесплатные выходные».

Напомним, Breakpoint — это тактический шутер, релиз которого состоялся в октябре 2019 года. Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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