Пекин, , 09:19 — REGNUM Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Ухань (Китай) с целью обнаружить места первых заражений COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Изначально Пекин отказал членам организации в визите из-за бюрократических причин, передает 15 января Fox News.

Команда ВОЗ начала расследование происхождения коронавируса в Китае, несмотря на опасения, что правительство Пекина может попытаться цензурировать полученные результаты.

Тринадцать ученых прибыли в Ухань, Китай, 14 января, после многомесячных переговоров с правительством президента Си Цзиньпина.

В команду входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.