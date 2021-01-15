Санкт-Петербург, , 09:17 — REGNUM В Санкт-Петербург по состоянию на 9 часов утра 15 января температура воздуха составила минус 17,1 градуса. Таких низких показателей на петербургских термометрах не было еще ни в этом, ни в прошлом зимнем сезоне.

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"Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы», — подтвердил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погодные условия в Северной столице 15 января определит тыловая часть циклона, покидающего территорию Европейской России.

«В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, по области — с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег», — отметил Леус.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС, в Петербурге днем будет −12…−14 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. В Ленинградской области днем −20…−25 градусов.