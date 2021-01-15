Чебоксары, 15 января 2021, 09:17 — REGNUM В Чувашии в последние дни растёт суточное число выявляемых случаев заражения и количество «тяжёлых» пациентов с коронавирусом. Поэтому жителям надо обращаться к врачам «на максимально ранних этапах», чтобы «перепровериться и исключить болезнь, чем потом тяжело её переживать». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этим призывом обратился сегодня, 15 января, глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба.
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Оценивая ситуацию, руководитель республики отметил, что в новогодние праздники она была стабильной, но в «последние дни наблюдается некоторое увеличение вновь регистрируемых» случаев заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено более 17,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились свыше 16 тыс. человек, 677 пациентов умерли от COVID-19.
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