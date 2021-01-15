Чебоксары, , 09:17 — REGNUM В Чувашии в последние дни растёт суточное число выявляемых случаев заражения и количество «тяжёлых» пациентов с коронавирусом. Поэтому жителям надо обращаться к врачам «на максимально ранних этапах», чтобы «перепровериться и исключить болезнь, чем потом тяжело её переживать». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этим призывом обратился сегодня, 15 января, глава Чувашии Олег Николаев на заседании оперативного штаба.

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Оценивая ситуацию, руководитель республики отметил, что в новогодние праздники она была стабильной, но в «последние дни наблюдается некоторое увеличение вновь регистрируемых» случаев заражения.

«Но при этом пациентов, которые находятся на ИВЛ, становится чуть больше. Люди, которые себя чувствуют плохо, не должны терпеть… Поэтому хотелось бы обратиться ко всем жителям, чтобы они максимально раньше проходили тестирование, определяли степень тяжести заболевания и начинали соответствующее лечение. Сегодня есть все возможности организовать данные эти процессы», — сказал Олег Николаев, призвав не заниматься самолечением.

«Надо обращаться к врачам и медицинские учреждения на максимально ранних этапах. Лучше перепровериться и исключить болезнь, чем потом тяжело её переживать», — призвал глава Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено более 17,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились свыше 16 тыс. человек, 677 пациентов умерли от COVID-19.

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