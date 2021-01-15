Ростов-на-Дону, , 09:16 — REGNUM Об ухудшении погодных условий в Ростовской области предупредили спасатели. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, в период с 15 по 19 января на Дону ожидаются метели.

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В ряде территорий днём 15 января и в течение суток 18 января ожидается сильный снег. На дорогах образуется снежный накат, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В период с 16 по 18 января местами скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду, ожидается метель. Во время выпадения осадков видимость ухудшится до 500−900 метров.