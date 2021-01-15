Пермь, , 09:15 — REGNUM Решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании с мэрии Перми в пользу УМВД по Прикамью свыше 1 млн рублей не устроило в апелляционной инстанции. Вердикт суда первой инстанции отменен, сообщают СМИ.

Судебная тяжба связана с убытками, которые понесло полицейское ведомство в связи с коммунальными авариями в сентябре 2018 года. Участки горячего водоснабжения и отопления УМВД было вынуждено ремонтировать за свой счет.

Как оказалось, сети подлежали передаче на баланс муниципалитета. Однако не были переданы. В результате контракты на ремонт после аварий пришлось заключать полиции.

После выполнения восстановительных работ УМВД уведомило городскую администрацию о необходимости возместить понесённые затраты на сумму 1,088 млн рублей. В свою очередь, департамент ЖКХ Перми заявил, что факт бездействия администрации Перми отсутствует.

Суд первой инстанции сделал вывод, что мэрия должна была определить организацию, ответственную за содержание бесхозяйных тепловых сетей, и вынес решение о взыскании компенсации в пользу полицейского в ведомства. Суд апелляционной инстанции этот вердикт отменил.