Грозный, , 09:14 — REGNUM Власти Чечни отмечают значительное улучшение ситуации с коронавирусом в регионе. Число вновь выявляемых случаев заражения этой опасной инфекцией снизилось за месяц практически вдвое. Об этом 14 января в ходе видеоконференции под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой заявил спикер парламента Магомед Даудов, который является председателем республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

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«В Чеченской Республике наблюдается устойчивый спад количества больных. Например, если месяц назад, 14 декабря 2020 года, положительные тесты на COVID-19 получили 139 человек, то за последние сутки число заразившихся составило 77. Это, безусловно, закономерный результат грамотно организованной работы и эффективной реализации противоэпидемиологических мер главой Чеченской Республики», — приводит слова Даудова ИА «Грозный-Информ».

Его слова подтвердил глава республики Рамзан Кадыров. На своей странице в соцсети «ВКонтакте он написал:

«В течение последних дней наблюдается стабильный спад новых заражений и рост выздоровлений. Ситуация с COVID-19 некритичная и находится под полным контролем оперштаба».

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 14 января, в Чечне число заразившихся коронавирусом за все время пандемии составило 9968 человек, из них выздоровели 6957 пациентов. Скончались от осложднений после болезни 99 человек.