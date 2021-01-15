Магадан, Магаданская область, 15 января 2021, 09:28 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов продлил режим повышенной готовности на территории региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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Глава Колымы подписал соответствующий указ 15 января, ограничения будут действовать до 29 января. В документе не указано ни о каких дополнительных послаблениях или ограничениях, введённых ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса до 15 февраля, в том числе и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.