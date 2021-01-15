Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Марсоход NASA Curiosity отпраздновал важный этап в своей миссии — 3-тысячный день нахождения на Марсе, передает 15 января CBS.

Curiosity — марсоход третьего поколения размером с автомобиль, разработанный для исследований кратера Гейла на Марсе в рамках миссии NASA, был запущен 6 августа 2012 года. Однако ученые отсчитывают активность марсохода в марсианских днях, называющимися «солами», которые немного дольше, чем земные дни — на 24 часа и 39 минут.

Марсоход постепенно забрался и исследует гору Эолида — центральный пик кратера Гейла — высотой пясти 5 км, с 2014 года.