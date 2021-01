Лондон, , 09:11 — REGNUM Популярная игра-симулятор Prison Architect получит новое контентное дополнение под названием Going Green. Об этом сообщалось 14 января на YouTube-канале компании Paradox Interactive.

В Going Green геймерам откроется возможность заниматься земледелием и выращивать на территории тюрьмы различные сельскохозяйственные культуры. Релиз дополнения состоится уже 28 января 2021 года.

Напомним, Prison Architect — это видеоигра, в которой геймеры могут построить тюрьму и руководить её деятельностью. Релиз проекта состоялся в 2015 году.

