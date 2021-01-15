Сеул, , 09:09 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 513 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 484 случая заражения локальные, ещё 29 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 71 241.

Число жертв пандемии увеличилось на 22 человека — до 1217. Коэффициент смертности составил 1,71%.

Эксперты отмечают, что суточный прирост новых случаев заражения сохраняется на уровне 500−600 человек четвертый день подряд, что может свидетельствовать о стабилизации ситуации после декабрьского пика.