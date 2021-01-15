Уфа, , 09:10 — REGNUM Жителя Башкирии осудили за мошенничество на сумму более 225 млн рублей. Об этом 15 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что летом 2015 года 49-летний подсудимый являлся генеральным директором и учредителем ООО «Октябрьский завод металлоконструкций», которое производило модульные помещения для нефтегазовой отрасли. Он заключил соглашение с ООО «Энерголит» на поставку оборудования.

Отмечается, что фигурант уголовного дела поставлял в адрес грузополучателей недоукомплектованное оборудование. А чтобы придать видимость исполнения своих обязательств, были составлены фиктивные товарно-сопроводительные документы от имени ООО «Энерголит», в которых были указаны недостоверные сведения об отправке оборудования в полном объеме. На их основании были подписаны товарные накладные и произведена оплата.

Сообщается, что в результате с 2015 год по 2018 годы ООО «Энерголит» был причинен ущерб сумму свыше 225 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам мошенничества. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы в общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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