Горно-Алтайск, , 09:06 — REGNUM В Республике Алтай решением регионального оперативного штаба разрешено возобновить работу кинозалам. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве, 14 января после длительного перерыва в Горно-Алтайске вновь открылся кинотеатр «Дирекция 3D».

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При этом заведение обязано соблюдать все санитарные требования. В их числе обеспечение социальной дистанции между зрителями, а также сотрудниками. Сидеть на креслах рядом разрешено только членам одной семьи либо живущим вместе.

«Обслуживающие зрителей сотрудники кинотеатров обязаны носить защищающие органы дыхания маски, зрителям также рекомендовано использование защитных масок», — отметили в правительстве.

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