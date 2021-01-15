Вашингтон, , 09:06 — REGNUM На сегодняшний день более 1,3 млн жителей США получили вторую дозу вакцины от COVID-19. Об этом 15 января свидетельствуют данные, которые обнародованы американскими федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

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Согласно данной информации, в настоящее время 9,7 млн человек на территории США поставлено свыше 11 млн доз вакцин, из них 1,3 млн уже получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Также уточняется, что большая часть введенных препаратов от COVID-19 (6,5 млн) от американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, остальные (4,6 млн) — от компании Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского университет Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в США за все время пандемии выявлено 23 307 232 носителей коронавирусной инфекции.