Ульяновск, , 09:00 — REGNUM Ульяновская область на закупку медикаментов для лечения амбулаторных пациентов с коронавирусом выделено из федерального бюджета порядка 72 млн рублей. В новогодние праздники лекарства получили более 1 тыс. человек, сообщает региональное министерство образования.

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По словам главы минздрава Виктора Мишарина в регион на этой поставлено 2 тыс. доз вакцины от COVID-19, 950 упаковок противовирусного препарата «Фавипиравир» и более 2500 упаковок «Дексаметазона», ранее находившегося в деффектуре у поставщиков. Лекарства получают амбулаторные больные.

За новогодние праздники препаратами были обеспечены более 1 тыс. больных COVID-19. Препараты доставляют на дом медики и волонтеры.

Контроль за обеспечением медикаментами амбулаторных пациентов с коронавирусом обеспечивает рабочая группа. По словам руководителя группы Елены Мовчан, обеспечение происходит бесперебойно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтвержден 39 861 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 36 954 человека (91,8%), от COVID-19 скончались 487 человек.

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