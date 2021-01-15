Москва, , 09:06 — REGNUM Невысокая компьютерная грамотность населения в сочетании с недостаточной защитой компаний и ведомств от киберугроз позволяют злоумышленникам завладевать данными о российских гражданах. Об этом руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда рассказал в опубликованном 15 января интервью ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день остро стоит вопрос об утечке в теневой сегмент интернета данных о миллионах российских граждан. Это пароли от личных кабинетов, данные банковских карт, номера мобильных телефонов.

«Низкий уровень компьютерной грамотности населения является благоприятной средой для деятельности злоумышленников», — отметил Комарда.

В компаниях, добавил он, не принимают достаточных мер к защите от внутренних и внешних киберугроз. Их сотрудники допускают ошибки, приводящие к утечкам или хищению баз данных.

Базы данных зачастую продаются в «даркнете», их могут использовать для подготовки и совершения особо тяжких преступлений. Проблему требует комплексного решения, в том числе на законодательном уровне, отметил представитель СКР.