Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Зигфрид Фишбахер — известный американский иллюзионист — умер от рака поджелудочной железы в возрасте 81 года, передает 15 января CNN.`

Партнер Фишбахера по известному цирковому дуэту «Рoй и Зигфрид» — Рой Хорн умер от COVID-19 в марте 2020 года в возрасте 75 лет.

Немецко-американский дуэт Роя и Зигфрида прославился в начале 1970-х годов и с тех пор стал одним из самых знаменитых во всем мире.

Рой и Зигфрид стали звездами сцены, телевидения и кинематографа, благодаря их невнятным шоу с редкими животными.