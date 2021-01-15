Владивосток, , 08:52 — REGNUM В Приморском крае к празднику Крещение Господне планируют подготовить 17 оборудованных купелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Совершить омовение можно будет 18 и 19 января.

Во Владивостоке будут сделаны три проруби, по одной — в Артёме, Спасске, Большом Камне, Фокино, Дальнереченске, Лесозаводске, в Шкотовском, Яковлевском Черниговском, Партизанском, Ольгинском, Кавалеровском, Пожарском районах и Ханкайском округе.

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности во время крещенский купаний.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи предупреждают о соблюдении требований к вакцинации от коронавируса и рекомендуют, как не заболеть после погружения в купель. Лучше поставить прививку за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний.