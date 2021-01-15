Женева, Швейцария, , 08:54 — REGNUM За прошедшие сутки на планете Земля было выявлено 697 485 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщается на специальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в мире стало составлять 91 061 072.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (23 307 232 заразившихся), Индия (10 512 093) и Бразилия (8 324 294).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 1 970 741.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по информации ВОЗ, по состоянию на 13 января в мире за сутки было выявлено свыше 593,4 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.