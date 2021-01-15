Биробиджан, , 08:49 — REGNUM В Еврейской АО все районные больницы оборудованы морозильными камерами для хранения вакцины от коронавируса. Развёрнуты четыре прививочных пункта на базе областной поликлиники и районных больниц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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В ЕАО уже составлены списки жителей, которые в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса, в них вошли медики, работники образования, правоохранительных органов и люди старше 60 лет.

В области ожидают поставку 2,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Еврейской АО начала ухудшаться. Специалисты пока не готовы точно сказать, с чем это связано — с распространением среди населения ОРВИ или коронавируса.