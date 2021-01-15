Москва, , 08:49 — REGNUM В России при несоблюдении режима работы сотрудников в условиях низких температур работодатель может понести уголовную ответственность, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В ведомстве напомнили, что к работе на холоде допускаются работники, не имеющие каких-либо медицинских противопоказаний для работы при низких температурах.

Работодатель обязан обеспечить сотрудников комплектом средств индивидуальной защиты, соответствующим текущим климатическим условиям. Привлечение работников, которые трудятся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, должно сопровождаться специальными оплачиваемыми перерывами для обогрева.

Бездействие работодателя в вопросе управления профессиональными рисками влечет административную ответственность. Если же бездействие работодателя приведет к причинению вреда здоровью работника, то его должностным лицами грозит уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде напомнили, что в 2021 году четырёхдневной будет рабочая неделя после Международного женского дня 8 марта, а также первые две рабочие недели в мае. Длинные выходные жду российских работников с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Всего в наступившем году будет семь коротких рабочих недель.

Читайте также: В 2020 году Роструд столкнулся с огромным количеством жалоб — эксперт