Москва, , 08:49 — REGNUM Центр «Мосволонтер» запускает федеральную программу для волонтёров старшего возраста «Молоды душой», сообщается на портале мэра столицы.

Москвичи старше 55 лет, желающие стать волонтёрами, пройдут обучение: изучат нормативно-правовое сопровождение, форматы привлечения волонтеров, их подготовки и сопровождения и т. д.

В Москве насчитывается более 600 волонтеров старше 55 лет. Ожидается, что по итогам реализации программы «Молоды душой» число волонтеров старшего возраста увеличится до 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса привело к тому, что к добровольческому движение стали приобщаться люди более старшего возраста.

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