Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:48 — REGNUM В Новокузнецке на Крещение будут доступны четыре купели. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

«Места были выбраны в соответствии со сложившимися традициями и безопасностью толщины ледового покрова», — отметили в мэрии.

Официально оборудованные купели будут размещены на реке Кондома — Парк культуры и отдыха «Водный»; на реке Томь — ТУ «Абагур», на карьере Заводского района — кафе «Усадьба».

Здесь созданы точки обогрева, будут дежурить спасатели и медики.

В связи с пандемией, пропускать к купелям будут только принимающим обряд, сопровождающие смогут находиться за периметром ограждений.