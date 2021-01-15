Новокузнецк, Кемеровская область, 15 января 2021, 08:48 — REGNUM В Новокузнецке на Крещение будут доступны четыре купели. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
«Места были выбраны в соответствии со сложившимися традициями и безопасностью толщины ледового покрова», — отметили в мэрии.
Официально оборудованные купели будут размещены на реке Кондома — Парк культуры и отдыха «Водный»; на реке Томь — ТУ «Абагур», на карьере Заводского района — кафе «Усадьба».
Здесь созданы точки обогрева, будут дежурить спасатели и медики.
В связи с пандемией, пропускать к купелям будут только принимающим обряд, сопровождающие смогут находиться за периметром ограждений.