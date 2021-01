Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Студия Naughty Dog может работать над новым масштабным проектом. Об этом 15 января сообщил портал Game Rant.

Компания разместила объявления о вакансиях, в которых указала, что для нового проекта ей требуются художники, аниматоры и программисты. Студия отметила, что всего ей требуются 34 специалиста.

Издание отметило, что пока можно лишь гадать по поводу того, для реализации какого именно проекта Naughty Dog нанимает сотрудников. Пользователи сети предположили, что компания может создавать третью часть Last of Us, работать над созданием недавно анонсированной экранизации игры, а также может разрабатывать игру в рамках совершенно новой франшизы.

Напомним, Naughty Dog является дочерней по отношению к компании Sony Interactive Entertainment. Свою последнюю игру The Last of Us Part II она выпустила 19 июня 2020 года.

