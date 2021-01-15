Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Министерство здравоохранения США заявило, что в течение 3 недель от COVID-19 могут погибнуть более 90 тысяч американцев, передает 15 января CNN.

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Еще 92 тысячи американцев могут умереть из-за вируса примерно в течении следующих трех недель, говорится в прогнозе, опубликованном центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Такие цифры пугают и вновь повторяют то, о чем медицинские эксперты предупреждали множество раз: нация до сих пор находится перед лицом опасности, хоть конец пандемии и показался в дали, благодаря начавшемуся выпуску вакцин, отмечает CNN.