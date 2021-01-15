Кызыл, , 08:42 — REGNUM В связи с приближающимся праздником Крещения переболевшим COVID-19 в министерстве здравоохранения Тувы не рекомендовали купание в холодной воде. Об этом сообщается на сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, отказаться от традиционного окунания в проруби рекомендовано пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

«Помните, купание в холодной воде в климатических условиях Тувы является стрессом для организма и может вызвать ослабление иммунной системы организма», — отметили в Минздраве.

Глава республики Шолбан Кара-оол напомнил также, что в ряде регионов крещенские купания были отменены совсем из-за невозможности обеспечить соблюдение санитарных требований и дистанцирование в палатках с обогревом.

«Прошу оперативный штаб обсудить этот вопрос с врачами и общественностью, принять решение», — добавил глава республики.