Биробиджан, , 08:42 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Еврейской АО начала ухудшаться. Специалисты пока не готовы точно сказать с чем это связано — с распространением среди населения ОРВИ или коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Читайте также: Привившиеся от COVID-19 жители Сахалина получат привилегии

«Увеличилось количество мазков, которые ежедневно доставляются в лабораторию Центра профилактики и борьбы со СПИД. Также фиксируется небольшой рост числа вызовов скорой медицинской помощи. Это свидетельствует о незначительном ухудшении санитарно-эпидемической обстановки в области. В течение двух-трёх дней мы поймем, что это: ОРВИ или коронавирус. В любом случае система здравоохранения ЕАО готова к приему новых пациентов», — подчеркнул заместитель председателя правительства Еврейской АО Валерий Жуков.

В это же время в ЕАО отмечается исторический минимум количества больных в ковидных госпиталях — в стационарах от COVID-19 проходят лечение 56 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Сахалина и Курил призывают активно вакцинироваться от коронавируса. Власти островного региона даже пообещали всем, кто сделает прививку, привилегии.