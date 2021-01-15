Рим, , 08:42 — REGNUM За последние 24 часа на территории Италии было выявлено свыше 17,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 17 246 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 336 279.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 522 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 80 848.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 694 051 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Италии за сутки было выявлено 15 773 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.