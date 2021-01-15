Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM В 2021 году запланирован капитальный ремонт котла в котельной военного городка Онохой-2 в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующее решение принято на встрече регионального зампреда Евгения Луковникова с представителем Восточного военного округа.

Как отмечается, с начала отопительного сезона котельная не раз выходила из строя, из-за чего местным жителям приходилось включать обогреватели, чтобы не замёрзнуть. Причиной частых аварий стало отсутствие капремонта и большие нагрузки на старые котлы.

«Жители военного городка, самовольно врезаясь к стоякам и забирая горячую воды на хозяйственные нужды, максимально увеличивают нагрузку на котел. Людей понять нужно, они хотят создать себе более комфортные условия проживания», — отметил зампред.

Средства на ремонт будут выделены из федерального бюджета.