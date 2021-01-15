Новосибирск, , 08:39 — REGNUM В Новосибирске желающих искупаться на Крещение в необорудованных для этого местах будут привлекать к ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Напомним, что в Новосибирске утверждены два места для организации купелей на Крещение Господне.

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«Мероприятие официально проводится на двух купелях, но могут появиться желающие, которые захотят окунуться, выполнить обряд в необорудованных местах, но мы должны максимально организовать работу: где не положено — не допустить, где положено — обеспечить безопасность, — отметил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Сергей Куценко. — Необорудованные места не предназначены для проведения обряда — человек просто окунется в холодную воду. Официальные купели будут освящены и подходят для проведения религиозных мероприятий».

На водоемах будет организовано патрулирование. Основные требования для организации купелей: соблюдение масочного режима и дистанции, нахождение людей в палатках в расчете 1 человек на 4 кв. метра.