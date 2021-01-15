Ла-Пас, , 08:40 — REGNUM Боливия к концу января получит первые дозы российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V», предназначенные для медицинских работников. Об этом замминистра внешней торговли и интеграции Боливии Бенхамин Бланко Ферри сообщил 15 января.

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Ожидается поставка 6 тыс. доз вакцины в соответствии с договорённостями между Москвой и Ла-Пасом. Первыми вакцинацию пройдут работники здравоохранения — 3 тыс. человек.

«Между 25 и 31 января, это то, что нам сказали в России», — сказал Ферри РИА Новости о сроках поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Боливии в конце декабря 2020 года заключили контракт на поставку 5,2 млн доз российской вакцины «Спутник V».

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