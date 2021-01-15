Пермь, , 08:35 — REGNUM В Перми чиновники утвердили проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Крисанова, Пушкина, Крылова, Данилихинской, Полевой, шоссе Космонавтов и Столбовой. Документ разработан для продления ул. Крисанова. Для его реализации необходимо изъятие 60 земельных участков, сообщают СМИ.

Изымать земельные участки будут у собственников жилых домов, магазинов и владельца Центрального рынка. Попала в список и площадка, где хотели строить мечеть, информирует Business Class.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов подчеркнул, что изъятие недвижимости является длительной процедурой. Она включает оценку объектов, направление уведомления собственникам. Не исключено, что в этот период возникнут судебные споры.

Добавим, в проект реконструкции ул. Крисанова оценивается в 7,2 млрд рублей. На изъятие земли выделяют 1 млрд рублей.

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