Лондон, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 48 682 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 260 258.

Также сообщается, что за это же время от COVID-19 в Великобритании скончались 1248 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 89 243.

При этом уточняется, что за все время пандемии в стране было проведено 59 538 320 тестов на коронавирус, 628 556 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 47,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.