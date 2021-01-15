Магадан, Магаданская область, , 08:40 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе рабочей встречи предложил руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько рассмотреть возможность перераспределения квот субсидированных мест с учётом летнего сезона, а также обсудить варианты замены самолётов на более вместительные.

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По мнению Носова, на пиковые периоды необходимо увеличить количество субсидируемых билетов до 45%, а на менее востребованные — 15%. Такая мера позволит вылетать всем желающим по доступным ценам в отпускной сезон.

На данный момент действует постановление правительства, по которому продажа субсидируемых билетов ограничена 30%-ми в салоне экономического класса без учёта направлений и сезона.

«Субсидированных билетов должно быть не 30%, а 45% при вылете на пиковые периоды май-июнь и август-сентябрь. Надо системно вести переговоры с «Аэрофлотом» — в целом объём известен. Нужно понимать сколько денег израсходовано и сколько не хватает. Понятно, что выделено пять млрд рублей, через две-три недели все придёт в соответствие, но мы не можем ждать эти недели — закончится январь, а впереди сезон», — цитирует Сергея Носова «Магаданская правда».

Губернатор напомнил, что в 2019 году при нехватке билетов были введены дополнительные рейсы, но слишком поздно. В результате на востребованные даты самолёты были заполнены лишь частично.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края могут приобрести субсидированные билеты до Москвы на период полётов с 3 марта по 30 октября 2021 года.