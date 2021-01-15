Богота, , 08:24 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 17,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 17 121 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 849 101.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 367 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 47 491.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 683 835 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено свыше 15,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.