Москва, , 08:22 — REGNUM Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский не смог справиться с коронавирусной инфекцией, которой он заразился месяц назад. Режиссёр скончался вечером 14 января. Ему был 71 год.

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О кончине Грачевского сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

«Борис Грачевский — веселый, оптимистичный, динамичный, жизнелюбивый человек. До последнего надеялся что юмор ему поможет в противостоянии этой заразе. Казалось, что он сможет, выкарабкается. Но, к большому сожалению, ушёл. На 72 году жизни. Светлая память», — написал в Facebook режиссёр и актер Михаил Горден.

Напомним, режиссёр был госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19 в конце декабря 2020 года. Он находился в реанимации, медики оценивали его состояние как стабильно тяжёлое.

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Друзья Грачевского сообщили, что вирусная пневмония дала осложнения. Неделю назад режиссёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в состояние медикаментозной комы.

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский был одним из создателей детского юмористического киножурнала «Ералаш». Он является заслуженным деятелем искусств РФ.

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