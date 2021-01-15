Москва, 15 января 2021, 08:22 — REGNUM Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский не смог справиться с коронавирусной инфекцией, которой он заразился месяц назад. Режиссёр скончался вечером 14 января. Ему был 71 год.
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О кончине Грачевского сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.
Напомним, режиссёр был госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19 в конце декабря 2020 года. Он находился в реанимации, медики оценивали его состояние как стабильно тяжёлое.
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Друзья Грачевского сообщили, что вирусная пневмония дала осложнения. Неделю назад режиссёра подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в состояние медикаментозной комы.
Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский был одним из создателей детского юмористического киножурнала «Ералаш». Он является заслуженным деятелем искусств РФ.
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