Степанакерт, , 08:20 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 представителей миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе начали российские военные медики. Об этом 15 января сообщает Минобороны России.

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«Военные медики российского миротворческого контингента приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что накануне в специальных термоконтейнерах военным медикам было доставлено две тысячи доз вакцины «Спутник-V».

Кроме того, уточняется, что вакцинация будет проведена в два этапа: первый компонент вакцины будет веден личному составу в период с 14 по 31 января, второй — с 1 по 21 февраля. Первыми будут вакцинированы представители командования российских миротворцев и военные медики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на российской военной базе в Абхазии началась вакцинация военнослужащих от нового коронавируса.