Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM В Бурятии за весь период пандемии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 25 465. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 156 новых носителей. Напомним, накануне прирост составил 153.

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В большинстве случаев заразившиеся были обследованы после появления симптомов заболевания. В числе контактных — 2745 человек. Скончались двое, а всего число жертв коронавируса в республике достигло 632.

Выздоровели за сутки 163 пациента, а всего к настоящему времени COVID-19 побороли 25 465 человек. В стационарах остаются 1173 больных, 38 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2000 коек, занято — 1173, свободно — 827 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,7%», — добавили в штабе.