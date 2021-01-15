Москва, , 08:04 — REGNUM В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавирусной инфекции, сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны России.

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«Военные медики российского миротворческого контингента приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцинация осуществляется с использованием препарата «Спутник V». Накануне в регион были доставлены около 2 тыс. доз этой вакцины. По планам оборонного ведомства, первый компонент миротворцы получат до конца января, второй компонент — до 21 февраля 2021 года.

Напомним, российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе осуществляется по совместному заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России с 10 ноября 2020 года.

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