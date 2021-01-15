Горно-Алтайск, , 08:01 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Это на восемь случаев больше результатов от 14 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост наблюдался в Горно-Алтайске, где подтверждён 31 случай.

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Кроме того, новые носители зарегистрированы в Майминском, Шебалинском, Усть-Канском и других районах. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 14 660. К настоящему времени выздоровели 13 717 человек.

За сутки также зафиксировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались житель Горно-Алтайска 82 лет и 60-летняя жительница соседнего Алтайского края.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрирован 171 летальный случай у пациентов с COVID-19, в том числе 159 — от COVID-19, 12 — от иных причин», — отметили в оперштабе.