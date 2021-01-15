Ульяновск, , 07:56 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области планируется экологическая реабилитация трёх озёр. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы по итогам встречи замминистра Михаила Загородникова с главным архитектором Димитровграда Екатериной Мальцевой.

На рабочей встрече были обсуждены вопросы расчистки трёх водных объектов. Это два озера на территории «Рыба-Парка», на что просили обратить внимание димитровградцы в соцсетях. В 2021 году в региональной казне предусмотрено 2,3 млн рублей на разработку проектной документации по реабилитации озёр, сами работы планируется начать в 2022 году.

Кроме того, в 2021 году продолжится расчистка Чёрного озера, начатая в 2017 году. По оценке, на это потребуется 5 млн рублей, в настоящее время решается вопрос о финансировании работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в рабочем посёлке Мулловка началась расчистка пруда Красотка, на что из резервного фонда правительства выделено 3 млн рублей. Расчищались иловые осадки, углублялось дно. В плане — полное восстановление пруда.

Читайте также: На расчистку пруда под Ульяновском выделены резервные средства

Напомним, в Ульяновской области также планируется расчистка реки Свияга.