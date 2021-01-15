Барнаул, , 07:56 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 в Алтайском крае идёт достаточно медленными темпами. Такой вывод можно сделать из данных оперативного штаба региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Так, по состоянию на 14 января было привито 2464 человека, из них только 562 человека имеет полный вакцинальный комплекс (первая и вторая прививка).

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 15 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1728 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки.

Напомним, в край поступило 12 842 комплекта вакцины. Численность населения Алтайского края на 1 января 2020 года составляет 2 317 153 человек.

Читайте также: Ещё 14 жителей Алтая стали жертвами коронавируса