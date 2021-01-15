Кемерово, , 07:35 — REGNUM Кемеровская область защитила заявку на получение финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В текущем году регион получит из федерального бюджета 2,5 млрд, ещё 370 млн выделят из областного бюджета в порядке софинансирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском правительстве.

«Финансирование в размере почти 3 миллиардов рублей позволит до конца 2022 года переселить 3872 человек из 1686 домов и квартир, непригодных для проживания», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Расселение будет осуществляться в 2021—2022 годах. Более 2 млрд рублей из общего объёма средств пойдёт на приобретение либо строительство 60 тысяч квадратных метров нового жилья в разных муниципалитетах. Оставшиеся средства — на выкуп аварийного жилья у собственников. На эти деньги они могут приобрести дом или квартиру.