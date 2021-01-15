Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чувашии с 18 января расширяют категории граждан, которых в числе первых начнут прививать от коронавируса. Это коснётся чиновников и сотрудников правоохранительной сферы. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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По словам руководителя республики, регион готов к массовой вакцинации, и в настоящее время число желающих вакцинироваться превышает количество доз вакцины. В приоритетном порядке в Чувашии, как и во всех регионах, иммунизацию проходили люди из группы наибольшего риска: врачи и учителя. Олег Николаев заявил, что с 18 января «мы расширяем список», включая в него тех, кто «тоже активно взаимодействует с населением».

«Это работники социальной сферы, органов государственной власти, правоохранительной системы», — сказал глава Чувашии, пояснив, что это позволит защитить не только сотрудников органов власти и силовиков, но и они не будут представлять «угрозу» людям, с которыми взаимодействуют» .

Начать массовую вакцинацию всех желающих планируется в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для проведения массовой иммунопрофилактики от COVID-19 подготовлено ещё 18 пунктов вакцинации — в результате их стало 29. По оперативным данным, в республике прививки сделаны 1072 жителям, 166 человек закончили полностью вакцинацию (то есть двумя компонентами).

Напомним, всего в Чувашии официально выявлено более 17,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились свыше 16 тыс. человек, 677 пациентов умерли от COVID-19.

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