Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Совет по защите природных ресурсов США опубликовал отчёт об энергопотреблении консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Эксперты обратили внимание, что новые устройства Sony и Microsoft потребляют значительно больше электроэнергии чем их предшественники. Они указали на то, что, таким образом, владельцы Xbox Series X и PS5 увеличивают показатели загрязнения окружающей среды, а также «экологические издержки» домохозяйств.

«Когда вы играете в новейшие игры, консоли Xbox Series X и PlayStation 5 потребляют от 160 до 200 с лишним ватт электроэнергии, что выше, чем у консолей предыдущего поколения, — написали представители организации, добавив, что консоль потребляет больше мощности, «чем огромный 60-дюймовый телевизор, к которому она может быть подключена!».

Напомним, Xbox Series X поступила в продажу 10 ноября 2020 года, продажи PlayStation 5 стартовали в одних странах 12 ноября, а в других — 19 ноября. Стоит отметить, что производители ранее признали, что ситуация дефицита новых консолей может продлиться до конца первого квартала 2021 года.

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