Барнаул, , 07:32 — REGNUM Неутешительные данные о показателях смертности среди населения Алтайского края обнародовали статистики. За неполный 2020 год в регионе скончались 33 663 человека, что на 3526 человек больше, чем за январь-ноябрь 2019 год.

Рождаемость же напротив, сократилась. Если в 2019 году (январь-ноябрь) на свет появились 19 467 детей, то за аналогичный период 2020 года — на 1333 человека меньше (18 134 новорожденных).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2020 года Алтайский край вновь занял лидирующие позиции в антирейтинге субъектов РФ по росту смертности. По данным Росстата, за этот период в регионе умер 4751 человек, это на 2187 человек больше, чем в ноябре 2019 года (прирост составил 85,3%).

«У нас вирусные пневмонии выросли просто многократно, в том числе и в ноябре, резко увеличилось число инсультов, инфарктов, летальных исходов с хронической ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, которые идут совместно с ковидом… Вот эти категории и дали основной вклад в скачок смертности», — объяснил негативную тенденцию региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

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