Новосибирск, , 07:01 — REGNUM В Новосибирской области у супружеской пары изъяли крупную партию наркотиков — более двух килограммов героина. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Операция по задержанию подозреваемых в сбыте наркотиков была проведена наркополицейскими ГУ МВД совместно с УФСБ России по Центральному военному округу в ноябре. 29-летняя женщина и 33-летний мужчина, проживающие в селе Новолуговое, подозревались в распространении запрещённых веществ через тайники-закладки.

Всего у супругов было изъято 2,3 килограмма запрещённых наркотических веществ, а также электронные весы, упаковочный материал и другие предметы, используемые для фасовки наркотиков.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную партию запрещённых веществ изъяли в Самарской области.

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